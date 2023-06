L’innovation depuis 1946

JBL a été fondé en 1946 à Los Angeles par James Bullough Lansing. Depuis, les équipes du fabricant de haut-parleurs n’ont cessé d’innover et d’occuper une place majeure parmi les marques de systèmes électroacoustiques. Singularité de la marque, JBL est aujourd’hui présent dans les marchés du cinéma, de l’intégration, de la sono de sécurité, du touring, des systèmes portables, du broadcast et des studios.

Depuis 1969, JBL fait partie de Harman International, groupe lui-même entré dans le giron de Samsung Electronics en 2016. C’est dans les vastes locaux Harman situés à Northridge, à 30 minutes de route au nord de Los Angeles, que nous accueillent George Georgallis et Pierre-Jean Rene.

George est venu aux États-Unis pour ses études au sein de la Full Sail University, une structure spécialisée dans les métiers du divertissement. Il intègre ensuite ElectroVoice, puis Bosch, avant de rejoindre JBL en 2013 en tant qu’ingénieur d’application support. Il est aujourd’hui directeur en chef produit des systèmes line array.

Même si l’équipe l’appelle PeeJay, Pierre-Jean Rene est français. Ingénieur en mécanique spécialisé en acoustique, il est aussi docteur en électroacoustique de l’EPFL de Lausanne. Après ses études, il reste en Suisse où il intervient pendant une douzaine d’années comme consultant en audio. Il rejoint les États-Unis en 2018 et intègre les équipes de JBL dont il dirige désormais l’équipe d’Acoustic Systems Engineering en tant que senior manager.

Moins d’expos, plus de démos

SONOMag : La dernière visite de SONO Mag dans les locaux de JBL à Los Angeles a eu lieu en 2011, à l’occasion de la sortie du système VTX. Quelles ont été les évolutions du site depuis cette date ?

George Georgallis : Nous avons reconfiguré une partie de nos locaux pour développer un experience center, qui nous permet de présenter et mettre en valeur l’intégralité de nos produits dans plusieurs catégories : le marché du studio, le broadcast et l’intégration. Harman étant aussi la maison-mère de Martin Professionnal, nous présentons en parallèle l’offre lumière pour la scène et l’architectural.

Nous proposons aussi une grande salle attenante, appelée sound stage. Entièrement configurable, elle est utilisée pour présenter nos systèmes line array et une bonne partie des luminaires Martin destinés à la scène. Plus de 100 produits sont installés. Il y a plus d’un million et demi de dollars de matériel dans cette salle. Un show de présentation est encodé, et une scène est installée pour accueillir des artistes en direct. Un écran de cinéma nous permet également de diffuser des films au format surround. La salle est traitée acoustiquement et nous l’utilisons aussi à des fins de recherche et développement électroacoustiques. Et nous l’utilisons pour certaines fêtes de l’entreprise.