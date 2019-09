Jean-Philippe Colonna devient directeur général d’ESL

ESL est désormais codirigée par l’actuel PDG, René Pujalte et Jean-Philippe Colonna qui rejoint l’entreprise au poste de DG commercial et marketing.

Âgé de 40 ans, Jean-Philippe Colonna est titulaire d’un MBA (HEC Paris), d’un Master (ESC Toulouse), d’une maîtrise de Sciences de gestion (université Paris XII) et d’un DUT Techniques de commercialisation. Sa première expérience dans l’industrie du spectacle l’a amené à occuper sur une période de 10 ans, plusieurs postes chez Philips Lighting (commercial grands comptes, commercial grands comptes européens, directeur commercial Europe, puis directeur commercial Moyen-Orient et Afrique).

Bien connu et apprécié du secteur, et après avoir occupé récemment des postes à responsabilité notamment dans le domaine de la lumière, Jean-Philippe choisit de rejoindre ESL. C’est avec ses valeurs de probité, de persévérance et d’enthousiasme qu’il accompagnera le développement d’une entreprise qui nourrit de grandes ambitions…

Jean-Philippe Colonna : « J’ai découvert ESL en 2005 lorsque je vendais des lampes chez Philips. Cette entreprise m’a toujours fasciné d’une part par le capital sympathie qu’elle a su développer auprès de ses clients au fil du temps, et d’autre part par les compétences techniques de ses salariés en matière d’éclairage. C’est une grande fierté pour moi de rejoindre ESL à sa tête en compagnie de René Pujalte. »

Contact : jpc@esl-france.com

Photo : René Pujalte – PDG ESL / Jean-Philippe Colonna – DG ESL / Phill Capstick – Managing Director AC-ET■