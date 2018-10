JEAN-PHILIPPE COLONNA, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE FREEVOX

Agé de 38 ans, marié et père de deux enfants, Jean-Philippe Colonna est titulaire d’un MBA (HEC Paris), d’un Master (ESC Toulouse), d’une maîtrise de Sciences de gestion (université Paris XII) et d’un DUT Techniques de commercialisation. Loin d’être un inconnu dans notre métier, il a fait ses armes chez Philips Lighting en tant que commercial grands comptes, commercial grands comptes européens, directeur commercial Europe, directeur commercial Moyen-Orient et Afrique. Avant de rejoindre Freevox, il était directeur Aftermarket et Service (Global) chez Xylem. C’est avec ses convictions premières d’intégrité, de courage, d’enthousiasme et de persévérance qu’il accompagnera dès maintenant le développement de Freevox dans ses fonctions de directeur général. ■

Jean-Philippe Colonna Tél. : 06 82 17 90 18 – jpcolonna@freevox.fr ■