Nous retrouvons Jeanne Added à la Vapeur, salle de musiques actuelles de Dijon, en Côte d’Or. Elle est accompagnée sur scène de six artistes particulièrement talentueux. Et le trio en responsabilité du son de la tournée est constitué de Hannah Kessas qui assure le backline et le plateau, Gilles Olivesi pour le mixage de façade et Guillaume Dulac au son des retours.

Professionnelle du spectacle depuis une dizaine d’années, Hannah a expérimenté de multiples rôles avant de se spécialiser en son. À la sortie de la période Covid, c’est via une annonce parue sur le site Leatherwoman (association créée pour promouvoir la présence de la gent féminine dans les métiers du spectacle – www.leatherwomen.fr – NDLR) qu’elle intègre l’équipe de la tournée de Camélia Jordana, où elle rencontre Gilles Olivesi, qui la sollicite pour le rejoindre sur les dates de Jeanne Added. Véritable pivot du plateau, sa diversité d’’expérience lui permet une pertinence multiaxe très appréciée de l’ensemble de l’équipe.

Gilles a quant à lui commencé dès l’adolescence à concevoir des bandes son pour le théâtre. Il suit ensuite la classe de son d’une école de musique avant d’intégrer le studio La Buissonne, à Perne-les-Fontaines, où il passera six années. Il rejoint en 2005 Paris, et lors de sa première séance avec le violoncelliste Vincent Courtois, il rencontre Jeanne Added, elle même violoncelliste. Il part sur la route avec l’artiste pour sa première tournée

« Be Sensational ». Depuis, il alterne entre concerts et réalisation d’albums, souvent avec les mêmes artistes. Dans les tournées de Jeanne Added, Gilles retrouve l’univers expérimental qu’il apprécie, tout en pouvant s’exprimer à un niveau d’exigence qui lui convient.

Guillaume, enfin, sillonne l’univers du son depuis une vingtaine d’années. Issu de la classe de son du CNSMDP, il a toujours veillé à conserver une grande variété dans les univers musicaux qu’il fréquente. Opéra, musique classique et ancienne, jazz, rock, puis la dernière tournée de Jacques Higelin en 2013 où il découvre l’utilisation des ears. Une révélation ! Les hasards de l’accueil le font croiser Gilles sur quelques dates. Il intègre au printemps 2016 l’équipe de tournée de Jeanne Added, tout en continuant à réaliser du design sonore pour le théâtre et des prises de son acoustiques. Il aime avant tout inventer des solutions techniques pour répondre aux besoins des artistes. Guillaume est le pilier technique de l’équipe, capable de résoudre rapidement les problématiques les plus diverses.

SONO Mag : Qu’est ce qui fait la particularité de l’équipe son de la tournée ?

Hannah Kessas : Il y a une émulation mutuelle. Guillaume et Gilles se fixent sans cesse de nouvelles ambitions dans leurs rôles respectifs et font tout pour trouver les meilleures solutions. Cela se passe dans un esprit d’entraide très agréable et motivant. Un exemple : avec Guillaume, nous avons depuis le début de la tournée réagencé sans doute cinq ou six fois la baie d’Emiliano, le directeur musical, pour optimiser son ergonomie. C’est vraiment agréable de travailler dans cet esprit, de toujours essayer de comprendre pour faire mieux. Et tout se passe dans une dynamique de groupe où chacun a son rôle et son mot à dire.

Je pense que Jeanne apprécie ce niveau d’exigence dans son équipe, d’autant qu’elle, comme les autres artistes sur scène, a de vraies oreilles. Lorsque l’on modifie quoi que ce soit dans le son, elle le perçoit tout de suite. Cela pousse le degré d’exigence, mais permet aussi de vraies gratifications. Nous ne travaillons pas dans le vent. Il n’est d’ailleurs pas rare que Jeanne, Emiliano ou les autres musiciens viennent à la console pour échanger sur un sujet et écouter différentes options.

Gilles Olivesi : Jeanne est une artiste qui se pose des questions scénographiques, qui se demande en permanence ce que le public va voir et entendre. Sur le projet Both Sides, elle a souhaité que tout le monde soit dans le même espace, public comme artiste, pour éviter le côté unilatéral du public tourné dans une seule direction pour assister au spectacle. Chacun devait être immergé dans le même environnement sonore et visuel. Nous avons pour cela utilisé une diffusion bi frontale.

Guillaume Dulac : C’est aussi à ce moment que se sont posées les questions sur les ears immersifs, en binaural. Nous n’avons pas eu le temps de le mettre en place sur Both Sides, mais c’est effectif sur la tournée actuelle. Nous en sommes au stade où les mixes binauraux sont réalisés, mais je ne l’ai pas annoncé de but en blanc aux artistes. Il faut que je prenne un temps avec Jeanne pour lui faire comparer en A/B le résultat et qu’elle s’approprie ce nouvel espace. En fait, pour être tout à fait transparent, je n’entends pas dans le mix 3D Klang un espace sonore à 360°, mais plutôt une hyper largeur et profondeur qui permettent de limiter fortement les masquages au mixage. J’utilise beaucoup moins de traitement pour assurer l’intelligibilité.

Le plateau compte beaucoup de sources graves, basses, claviers… Au lieu de tailler dans tous les sens les EQ, je décale les sources dans l’espace et tout devient intelligible.

Autre exemple, Jeanne souhaitait au début de la tournée que sa voix soit très présente. Plutôt que de monter le niveau ou d’égaliser, j’ai utilisé l’élévation pour sortir la voix du mix.

Côté niveau d’écoute dans les ears, nous sommes en binaural 10 dB en-dessous de la stéréo, c’est considérable.