Jeudi 6 Mai – LIVE SSL avec Algam Entreprises

Accompagnement, formations, support technique, … Participez à l’événement en ligne d’Algam Entreprises qui vous permettra d’en connaître davantage sur l’arrivée de SSL au sein de leur catalogue, le jeudi 6 mai !

Algam organise son premier événement dédié à la marque anglaise Solid State Logic. Au programme, des échanges avec les participants autour de différentes thématiques, notamment sur des sujets liés aux systèmes Live, avec une présentation de l’équipe Algam Entreprises, de l’accompagnement commercial, du support technique et du SAV, et enfin, du programme de formations et d’éducation.

Organisé le jeudi 6 mai à 11H00, cet atelier sera interactif et vous donnera la possibilité de poser toutes vos questions en temps réel. Le nombre de places étant limité, pensez à vous inscrire au plus vite. Date limite d’inscription : mercredi 5 mai.

Inscrivez-vous ici ■