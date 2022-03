Jeunes artistes en lumière

La Nuit des Conservatoires est un événement national pour célébrer les arts et la culture, et se déroule dans toute la France. Au conservatoire du Grand Chalon (71), l’environnement scénique était mis en valeur par le prestataire Perfect Live. Un éclairage offrait des tableaux de couleurs et des effets mesurés, créant le spectacle sans trop intimider les jeunes artistes qui, pour certains, faisaient ici leur première représentation sur scène. Mission réalisée avec Starway et l’apport de six Orion suspendus dans les airs et huit Ariane 1430 FC en effet verticaux, en complément de six Servo BWS 20R installés en permanence dans l’auditorium du conservatoire. ■