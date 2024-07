Avec les vacances d’été comme perspective prochaine, les jeunes sont incités à trouver un job pour financer leurs études ou leurs vacances. Mais à quelles conditions un jeune peut-il travailler ?

Un job d’été est un emploi comme un autre, il est donc soumis au droit du travail, notamment en ce qui concerne l’âge minimum légal auquel on peut travailler, qui est de 16 ans, avec autorisation écrite des parents, la question du salaire, qui doit être au moins égal au Smic pour les 18 ans et plus, sauf convention collective plus favorable.

Pour les mineurs si l’activité professionnelle envisagée est de moins de 6 mois, la rémunération est de 80 % du Smic pour les moins de 17 ans et de 90 % du Smic pour les jeunes de 17 à 18 ans. Un contrat de travail, obligatoirement à durée déterminée, doit être proposé au jeune et ce dernier comme son employeur sont soumis aux mêmes obligations générales du travail, notamment celles relatives aux conditions de travail.

Enfin, les mineurs de moins de 18 ans bénéficient de protections particulières en matière de durée maximale de travail (pas plus de 35 heures par semaine ni plus de 7 heures par jour), d’interdiction du travail de nuit ou encore d’être affectés à des travaux susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement. Un site Internet consacré aux jobs d’été donne accès à toutes les informations pratiques à connaître et à des offres d’emploi, outre la plateforme « 1jeune1solution » qui propose également des offres d’emplois saisonniers ou des CDD.