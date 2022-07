Quel que soit le secteur d’activité et la fonction concernés, un job d’été est un emploi comme un autre, soumis aux règles du droit du travail. Il s’agit notamment de l’âge à partir duquel on peut travailler et qui est de 16 ans avec l’autorisation écrite du représentant légal. La contrepartie, le salaire, au moins égal au Smic pour les 18 ans et plus, doit être versé chaque mois avec un bulletin de paie. Pour les moins de 17 ans, et de 16 ans, un abattement respectif de 10 % et 20 % sera appliqué sur la base du Smic fixé à 10,85 € bruts de l’heure, soit 1 645,58 € bruts par mois pour 35 heures hebdomadaires.

Par ailleurs, un contrat de travail, forcément à durée déterminée, doit être conclu. Enfin, concernant les conditions de travail, les règles générales du travail doivent être respectées, le salarié en job d’été étant soumis aux mêmes obligations dans l’entreprise (respect du règlement intérieur…) et bénéficiant des mêmes droits et avantages que les autres salariés (cantines, pauses…). Pour ce qui est de la durée maximale de travail pour les mineurs pendant les vacances scolaires, ils ne peuvent pas travailler plus de 35 heures par semaine ni plus de 7 heures par jour, ni travailler la nuit ou effectuer certains travaux qui seraient susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement (port de charges lourdes…)

Un site Internet, www.jobs-ete.com, mais aussi www.1jeune1solution.gouv.fr dédié aux jobs d’été, donne accès à toutes les informations pratiques à connaître (identifier le type de job recherché, rédiger un CV et une lettre de motivation, organiser sa recherche…) et à des offres d’emploi. ■