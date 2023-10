Jonathan Grimaux intègre officiellement ETC France

Après 5 ans de collaboration fructueuse entre ETC et Jonathan Grimaux, sous contrat de consultant externe, la marque américaine annonce recruter Jonathan en interne au poste de Spécialiste Marketing et Communication. Cette décision s’explique par l’impressionnante croissance de la marque sur le territoire hexagonal.

Atika El Sayed, directrice générale d’ETC France, avait repéré Jonathan dès la création de la filiale en 2018. Ce dernier venait de jouer un rôle clé dans la création d’une filiale concurrente, en établissant le marketing et la communication de la marque en France. Le style et la diversité des compétences de Jonathan ont tout de suite attiré l’attention d’Atika. «Nous avions besoin d’un marketing et d’une communication percutants quand nous sommes passés de Avab à ETC France. Le profil de Jonathan m’a beaucoup plu car c’est quelqu’un de résolument moderne, maîtrisant parfaitement les subtilités de la communication contemporaine, à l’ère des réseaux sociaux et des nouveaux médias. »

Pour Jonathan, rejoindre ETC France à cette époque était avant tout une question d’adhésion aux valeurs de l’entreprise. « ETC a beau être une très grande société, peut-être même la plus grande de notre secteur, elle reste à taille humaine car elle appartient à ses salariés. La marque est également très portée sur l’innovation. Elle ne cherche pas à surfer sur les modes mais à innover à partir des besoins des utilisateurs. Viser l’excellence pour les professionnels du spectacle, mais le faire dans un environnement humain et chaleureux, c’est ce que je recherchais. »

En travaillant en étroite collaboration avec Coralie Diaz et Virginie Vaz, toutes deux alors Coordinatrices Marketing et Communication, Jonathan a pu développer la présence de la marque sur les réseaux sociaux, dans la presse, sur les salons professionnels… Une chaîne YouTube a même été créée et elle rencontre depuis un vif succès.

En 5 ans, la marque a vu son chiffre d’affaires multiplié par 3 en France et ses produits sont devenus des références incontournables pour les professionnels de la lumière. En raison de cette croissance soutenue, la société a décidé d’ouvrir un poste à temps plein en interne.

« La capacité de Jonathan à transmettre notre message de manière efficace a considérablement renforcé notre présence sur le marché, commente Rosi Marx, Directrice Marketing Europe chez ETC. Nous sommes convaincus que son talent et son engagement continueront à être des atouts précieux pour notre entreprise. »

Cette nomination vient s’ajouter à l’arrivée récente de David Lucas au sein de l’équipe Project Customer Services. ETC France annonce que sur les cinq postes récemment ouverts, deux ont trouvés leur talent en “David et Jonathan“ (les moins jeunes auront la référence). ETC précise qu’il ne reste plus que 3 postes à pourvoir sur les 5 postes créés récemment. Si vous voulez rejoindre l’équipe ETC, postulez dès maintenant à l’adresse suivante :

https://www.etcconnect.com/Careers/Current-Openings.aspx?LangType=1036