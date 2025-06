Le 1er mai à Bailleul (Nord), TT Audio – RCF a organisé une journée de démonstration avec Le Manoir et NC Prod. Près de 80 professionnels ont découvert les systèmes GTX10 et GTS29 sur une scène mobile, ainsi que les modèles TTW4, TT515 et HDL26A. L’événement a offert l’occasion de tester les équipements et d’échanger dans des conditions réelles.