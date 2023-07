En avril a eu lieu la journée de l’intégration scénique et audiovisuelle organisée par Cynergie à Mégacité, centre d’exposition et de congrès d’Amiens. Un événement accueillant de nombreux exposants des secteurs de l’audiovisuel et de l’événementiel. L’occasion pour Freevox et Starway de faire découvrir et tester leurs solutions audio et lumière.