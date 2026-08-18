Rendez-vous le 8 septembre à La Hune, salle de L’Acclameur (Zénith de Niort) pour une journée de démonstration en conditions réelles.

Au programme :

Les RCF EVOX, KX et HDL 26

et les TT+Audio GTX7C, GTX10, GT8, GTS16C et GTS29.

L’ensemble sera présenté en configuration fonctionnelle, pour découvrir les systèmes en situation.

Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien :

https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=W9hx4tPPc0aLL3K54bMGaQp_NX7aap9Diaz2UjzcldJUQklZTDdMUFRBOE5ZOUpZWTdQSk5CMExVMC4u