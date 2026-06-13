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Journée des Techs ETC

13 Juin 2026 | News Divers

58 SONO MAGAZINE NEWS JourneeDesTechsETCFrance

ETC organise sa Journée des Techs le 25 juin dans ses locaux de Saint-Denis. Encadrée par l’équipe technique, elle propose des ateliers de maintenance et d’utilisation du matériel (mises à jour de consoles, nettoyage de projecteurs, etc.). La journée inclut des temps d’échange avec les équipes ainsi qu’un buffet déjeuner.

Pour vous inscrire : https://forms.office.com/r/NaQ3bJhrFN?origin=lprLink

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