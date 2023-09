Lors de la journée internationale des micros, petites et moyennes entreprises le 27 juin 2023, compte tenu de l’importance des activités des TPE et PME dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour la protection de l’environnement et de la biodiversité, la Direction générale des entreprises (DGE) a tenu à promouvoir deux guides listant les principaux dispositifs d’aide : l’un est destiné à l’ensemble des TPE/PME et le second aux PME industrielles.

Ainsi, le guide des principaux dispositifs pour la transition écologique des TPE et PME répertorie les aides dont les TPE et PME souhaitent bénéficier pour engager un diagnostic ou être accompagnées, financer un projet d’aide à la transition écologique, énergétique, l’accès à un prêt…

Enfin, le guide destiné à l’accompagnement à la transition écologique pour les PME industrielles poursuit les mêmes objectifs d’accompagnement et de sensibilisation à la transition écologique, mais s’adresse exclusivement aux PME industrielles qui souhaitent être sensibilisées aux enjeux de transition écologique avant d’engager une démarche, être accompagnées dans une première démarche de transition écologique ou dans la transformation de leur entreprise, financer un projet de transition écologique ou se former ou former des collaborateurs à la transition écologique.