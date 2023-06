Journée New Techs Day à Paris le 14 juin

Scénarchie propose une journée d’information mercredi 14 juin axée sur deux thèmes d’actualité, la transition vers l’éclairage LED et l’informatisation des réseaux scéniques. Cet événement organisé en collaboration avec Robert Juliat et So What & Co aura lieu au Théâtre de l’Européen à Paris de 9h30 à 17h00. La matinée sera consacrée à la transition vers l’éclairage LED et l’après-midi à l’informatisation des réseaux. L’inscription est gratuite et ouverte à tous jusqu’au 9 juin.