JOURNEE PORTES OUVERTES ET ATELIERS TECHNIQUES A LA BS, MERCREDI 22 MAI

Le 22 mai, de 9h à 22h30 à Ris-Orangis et ouverts à tous :

Formations gratuites, ateliers techniques, présentation de nouveautés produits, buffet en continu et grande loterie avec de nombreux cadeaux à gagner.

Inscriptions :

https://app.evalandgo.com/s/?id=JTk2ciU5MmslOUYlQjI=&a=JTk1byU5NW0lOUMlQUI=

PROGRAMME

DMX 512 – 10h

Votre formateur retracera l’historique du signal DMX 512, tant filaire qu’en version HF. Il parcourra le large éventail des maillons de la chaîne DMX 512, leurs possibles problèmes ou dysfonctionnement, et les meilleurs outils pour combattre ceux-ci et solidifier vos réseaux.

KRAMER – LA TRANSMISSION HDMI LONGUE DISTANCE – 10h

Les différentes solutions existantes pour transmettre votre signal vidéo sur une longue distance.

SENNHEISER – LA TRANSITION ANALOGIQUE ET NUMERIQUE – 11h15

Deux grandes familles de systèmes HF se distinguent aujourd’hui : la transmission analogique et numérique. Un rappel de la législation et de l’espace utilisable à ce jour ainsi qu’une présentation de la gamme Analogique et numérique Sennheiser. Découvrez les différences, les avantages et les inconvénients de chacune d’elles.

ROBE LIGHTING – LES 25 ANS DE L’AVENTURE ROBE – 11h15

Le début de l’aventure ROBE jusqu’aux automatiques utilisés tous les jours sur les plus grands shows à travers le monde.

RIGLIFT – NOTRE NOUVELLE MARQUE DE PRODUITS DE LEVAGE – 13h30

LA BS vous présente une nouvelle marque de produits de levage : RigLift. Dédiée spécialement au monde du spectacle respectant les normes et au-delà, les certifications et les règlements européens avec une traçabilité et une qualité accrue ! Découvrez la dernière sélection des élingues, steelflex, manilles, anneaux et appareils de levage.

OPTOMA – LA TECHNOLOGIE DES VIDEO-PROJECTEURS – 13h30

La vidéo projection « moderne ». Présentation de la marque Optoma (technologie laser Phosphore, gamme Proscene, produits LED, écrans interactifs et technologie laser).

ASTERA -ECLAIRAGES LED AUTONOMES ET REVOLUTIONNAIRES – 14h45

Astera est spécialisée dans la conception d’éclairages LED autonomes et astucieux au design novateur qui répondent avant tout à des besoins d’étanchéité, de dissipation calorifique, de facilité d’installation et de robustesse. Le tout avec une qualité d’éclairage rarement atteint !

YAMAHA/DANTE- LE RESEAU AUDIO NUMERIQUE – 14h45

Une réponse courte et facile d’accès abordant trois points clés : les principales caractéristiques du réseau Dante, les paramètres de configuration à maitriser, et quelques astuces pour résoudre les principaux dysfonctionnements rencontrés.

PIONEER DJ -LES SOLUTIONS D’AUJOURD’HUI – 16h45

Une présentation de toutes le solutions produits et logiciels existants pour les DJ professionnels d’aujourd’hui à travers le leader mondial incontesté, PIONEER DJ !

NEUTRIK – CONNECTEURS CUIVRE ET FIBRE OPTIQUE – 16h45

Venez découvrir en détail l’ensemble des connecteurs classique et fibre optique du leader mondial Neutrik.

SORAA-TECHNOLOGIE LED – 18h

La technologie LED aujourd’hui, les solutions techniques sont désormais élargies et améliorées. SORAA, leader américain sur les ampoules haut de gamme, vous présente les gammes de produits actuels, leurs possibilités et leurs domaines d’applications.

ROLAND- MIXEURS ET STREAMING LIVE VIDEO – 18h

Aujourd’hui le streaming est partout que ce soit sur Facebook, YouTube ou sur d’autres plateformes. Venez découvrir les dernières techniques et tendances en matière de streaming pour gagner en confort d’utilisation et surtout en qualité de diffusion.

KOSNIC – LES PRINCIPALES NORMES REGLEMENTAIRES ET LES SOLUTIONS PRECONISEES DANS LES ERP – 20h

Découvrez les nombreuses possibilités de l’éclairage à LED dans les ERP.

MA LIGHTING – CONSOLE grandMA3 – 20h

Présentation générale de la console lumière grandMA3 MA LIGHTING (formation d’une durée de 1 heure 30).

