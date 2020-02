Journées de préparation aux Certifications Dante, par Yamaha

Niveaux 1 & 2 : lundi 9 et mardi 10 mars 2020

Yamaha Music Europe / France organise deux journées de préparation aux certifications DANTE niveaux 1 & 2, les 9 et 10 mars prochains.

Ces formations sont gratuites et ouvertes à tous, intégrateurs comme ingénieurs du son.

Le but principal de ces journées est d’aider à l’obtention des certifications Dante en ligne auprès d’Audinate.

Pour information/rappel : Audinate (qui a créé et développe Dante) propose aux utilisateurs d’obtenir 3 niveaux de certification, allant des concepts de base jusqu’aux concepts les plus avancés. Chaque niveau, s’il est validé via un test en ligne, est sanctionné par un diplôme que sont de plus en plus nombreux à faire valoir.

NIVEAU 1 : Lundi 9 mars 2020, de 9h30 à 17h30

Pour assister à cette formation, vous devez impérativement :

• Connaître la technologie AoIP et l’avoir mise en oeuvre sur le terrain

• Avoir utilisé Dante Controller

• Posséder les notions fondamentales en informatique réseau (Ethernet, IP)

• Être dans la démarche de certification en ligne niveau 1

NIVEAU 2 : Mardi 10 mars 2020 de 9h30 à 17h30

Pour assister à cette formation, vous devez impérativement :

• Avoir obtenu la certification Dante NIVEAU 1 (obtention en ligne sur le site d’Audinate)

• Être dans la démarche de certification en ligne niveau 2

Pour assister à ces formations vous devez OBLIGATOIREMENT vous munir d’un ordinateur portable avec Dante Controller. ATTENTION Il s’agit de préparations aux certifications DANTE : à la suite de ces formations, il appartient à chaque candidat de s’inscrire et de passer les examens en ligne sur le site d’Audinate (C’est gratuit !).

Formateur : Thierry De Coninck, ingénieur du son et formateur expérimenté, certifié par Audinate.

Renseignements et inscription : Tatiana Deheyn, tatiana.deheyn@music.yamaha.com

Plus de détails sur les Certifications Dante ici : https://www.audinate.com/resources/training-and-tutorials/dante-certification-training ■