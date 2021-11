Joyeux anniversaire Decibel !

Quarante ans de passion et une expertise du son, de l’éclairage et plus récemment de la vidéo. Après s’être fait la main dans les années 1970-1980 avec des groupes dont il assurait la technique, Gilles Bertho crée Decibel, basé à Antibes. C’était l’époque des châteaux Nexo poussés par du Phase Linear et une Midas Pro2 achetée en Angleterre. Decibel s’étend ensuite à l’éclairage scénique avec la venue de Mireille, qui deviendra l’épouse de Gilles. Dès 2007, Erwan, leur fils alors âgé de 20 ans, rejoint l’équipe et reprendra la main en 2015. Malgré les difficultés de l’an passé, la SARL perdure avec la volonté de rester une entreprise capable d’offrir le meilleur dans un climat passionné, familial et humain. ■