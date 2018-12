L’édition 2018 du rendez-vous annuel français des professionnels du son, de la lumière et de la scénographie a plus que jamais attiré les foules, avec un pic de fréquentation inédit le mardi après-midi. Côté son, la thématique immersive était à l’honneur avec des démonstrations réalisées par plusieurs fabricants dans les salles dédiées à l’étage du dock Pullman, ainsi qu’une table ronde sur le sujet. Côté lumière, le marché vit clairement un âge d’or, avec l’exploration continue de nouveaux territoires et la sortie de machines toujours plus innovantes. En bref, un enthousiasme général bien plaisant à vivre.