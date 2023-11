Are you experienced ? (*)

Les 27e JTSE se tiendront mercredi 29 et jeudi 30 novembre. Au chapitre des nouveautés 2023, le « Full Screen Experience », un espace de 200 m2 sous chapiteau qui accueillera une dizaine d’exposants présentant leurs murs de LED. Ils seront accompagnés d’un spécialiste de la maintenance dans ce secteur et d’une conférence sur les modalités d’installation et d’exploitation de ces compagnons indispensables des spectacles d’aujourd’hui.

Fermement implantées dans le nord de Paris, devenu au fil des ans le nouveau quartier dédié aux techniques du spectacle et de l’audiovisuel avec l’installation de prestataires, des écoles et des plateaux TV, les JTSE affichent complet avec 150 exposants et toutes leurs marques, se réjouit Jean-François Thomelin, commissaire général. « En effet, à défaut de pouvoir pousser les murs, l’ajout d’un chapiteau s’est imposé. Le secteur est toujours en pleine effervescence, les carnets de commande se portent bien, et, depuis quelques mois, les fournisseurs recommencent à pouvoir fournir sans trop de délais. Commencée mi-septembre, l’accréditation visiteurs a démarré sur les chapeaux de roues, avec effet immédiat dès la première journée. »

Séparé en trois parties, le dock Haussman accueille Audio Training avec les démonstrations des consoles SSL, DiGiCo, Midas, Allen & Heath, Lawo, Taiden nouvel exposant orienté conférences et Pascal Audio, fabricant de solutions d’amplification.

Sur deux zones d’écoutes de 48 m2 acoustiquement isolées, l’espace Studio Experience permettra à cinq exposants de faire écouter leurs systèmes de monitoring à tour de rôle et en continu. Tandis que sur la mezzanine, Immersive Audio Experience offrira une trentaine d’enceintes disposées en double couronne, pour y présenter les écoutes de solutions immersives, qui selon Jean-François Thomelin seront « limitées à cinq exposants afin d’offrir des créneaux suffisamment longs et rapprochés pour permettre de tout tester. Ces écoutes ne présentent pas forcément des fabricants d’enceintes, mais plutôt les solutions logicielles de spatialisation audio. Par exemple, APG fera écouter son système Ness sur le kit Genelec installé, et le Spat Revolution de Flux :: sera présent également, tout comme TiMAX ».

Doit-on s’attendre à ce que le programme des conférences traite des méthodes de mixage pour le son immersif ?

Nous avions déjà abordé ce thème l’an passé avec l’interopérabilité des systèmes, alors on ne va pas y consacrer une conférence complète, parce que les choses n’ont pas suffisamment changé pour la justifier, explique JFT. En revanche, on aborde un sujet d’actualité : l’IA dans la technologie du spectacle en général, avec un focus sur le son. Elle traitera de tout ce qui arrive en deep learning sur les consoles et qui amène des profils d’EQ, de compression en fonction du signal, ainsi qu’une conférence sur les formats de spatialisation, où on devrait aborder à nouveau le sujet de d’interopérabilité entre les différents systèmes.

Si le contenu des conférences lumières n’était pas encore figé à l’heure de notre entretien, on sait qu’il va tourner autour de la transition LED. Comment choisir ses nouveaux projecteurs et quel financement pour renouveler son parc ?

Tous éco-responsables ?

Déjà amorcé l’an passé, le sujet de l’écoresponsabilité se concrétisera dans les allées, avec par exemple Pikip Solar Speakers, qui avait remporté l’Award de l’innovation en 2022, et qui propose un système de sonorisation autonome sur batterie avec recharge par panneaux solaires.

JFT précise : C’est le fruit d’un gros travail de développement avec des fabricants d’enceintes et des électroniciens pour obtenir un rendement maximum, le produit fonctionne déjà pour des petites jauges, jusqu’à 500 personnes.

La question énergétique figure en bonne place dans les discussions, il est nécessaire de conduire des études sur les bâtiments et sur des festivals pour voir quels sont les points qui pourraient être améliorés. Les dérèglements climatiques posent une vraie question, comme : travailler sur le festival d’Avignon à 14h00 risque de devenir impossible, et c’est valable pour tous les festivals au Sud.

Nous accueillerons AGI-Son pour la 8e édition de Perspectives Sonores dans une salle qui leur est dédiée. L’association abordera l’écologie sonore et l’application du Décret Son, ainsi que l’analyse des tests qui ont été réalisés pendant les festivals pour limiter les émergences sonores.

Les JTSE Awards sont-ils reconduits ?

Bien sûr, ils évoluent avec plus de catégories, et le jury va évaluer l’aspect innovant dans chacune d’elles : audio, lumière, scénique, réseaux, vidéo, pour pouvoir comparer ce qui est comparable. La catégorie «prix du public» est reconduite avec un système de vote sécurisé en ligne depuis le 23 octobre pour élire son produit préféré.

Pour consulter la liste des exposants, le programme détaillé, réserver son badge et même voter pour les JTSE Awards 2023, rendez vous sur : www.jtse.fr

Programme des conférences

Mercredi 29 novembre

Décryptage : l’Arrêté du Décret “Son” publié en avril 2023. Organisée par AGI-SON

Expérimentation sonore au Festival Marsatac pour les festivals de plein air :

quel bilan technique ? Organisée par AGI-SON

quel bilan technique ? Organisée par AGI-SON Entertainment et direction technique : quelles spécificités ?

Technique et artistique : service ou servitude ? Organisée par REDITEC

Rénovation du Théâtre de la Ville, Paris : bilan et témoignages.

L’IA dans la technologie du spectacle

La modélisation technique et RH comme approche écologique

Énergétique : des solutions simples pour moins consommer.

Création lumière et écosophie : Jusqu’où les contraintes écologiques doivent-elles intervenir dans les choix d’un créateur ?

Évolution des conditions de travail des technicien.nes du spectacle : la clé de l’attractivité ?

Jeudi 30 novembre