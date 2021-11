JTSE : lancement du T11, la découpe de Robe

À l’occasion de la 25e édition des JTSE, la marque tchèque Robe Lighting présentera ses récents produits, tels que le Forte (50000 lumens) équipé de la technologie « Transferable Engine », le LedBeam 350, dont vous trouverez le banc d’essai complet en page 108 de ce numéro, le projecteur vidéo asservi ProMotion sans oublier le T1 et le dernier T2, issus de la gamme de projecteurs dédiés au théâtre et à la télévision.

Enfin, le prochain T11 Profile (photo), dont le lancement mondial est officiellement annoncé sur le salon français. Les projecteurs architecturaux Anolis Lighting vous seront également présentés avec l’Ambiane SP et HP et le tout dernier Calumma M. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le Stand Robe Lighting (n°35-36-69-70), et les boîtes noires n°3 et 4. ■