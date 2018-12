Pour 2019, Oliverdy proposera une nouvelle formation baptisée « Mur de LED », abordant de manière détaillée le déchiffrage des documents techniques, les synoptiques, la consommation, et toute la technologie liée à la dalle de LED (installation, paramétrage, drivers, etc.) permettant aux installateurs et prestataires d’être rapidement opérationnels pour diffuser du média sur ce support très demandé. ■