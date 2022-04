Fortes de leur succès en 2020 (plus de 10 000 vues web), les JTSE Online reviennent les 14 et 15 avril 2022 avec des thématiques variées et axées sur les préoccupations actuelles. Éric Moutot a concocté un programme plus qu’alléchant… Conférences, tables rondes et master class audio et lumière à découvrir ci-dessous et sur https://jtse.fr/programme/

Cet événement, en collaboration avec SonoMag, sera à suivre en direct sur Facebook. ■

https://www.youtube.com/channel/UCpDHDFg__JY6bkPBGZlzHAw