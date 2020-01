JTSE2019 – ALLEN & HEATH

La console numérique Avantis s’intègre entre les gammes dLive et SQ. Equipée de 12 entrées/sorties analogiques et de deux AES en local ainsi que du processeur FPGA XCVI travaillant en 96 kHz, elle gère 64 entrées et 42 bus de mixage et intègre une interface utilisateur basée sur deux écrans tactiles avec continuité entre les contrôles virtuels et physiques, directement familière aux utilisateurs de d:live et SQ. L’exosquelette de son châssis métallique la rend particulièrement robuste. L’Avantis est compatible avec les modules d’entrée/sortie dLive. ■