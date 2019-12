JTSE2019 – ANTARI

Deux machines à fumée sur le stand. La M11 (photo) , à double sortie et pompe, assure un gros débit sans interruption du flux. Elle est contrôlable en DMX et RDM. La M9 est une machine à effet de jet de CO2 projetant à 10 m de haut. La colorisation est assurée par 27 LEDs RGBWA de 10 W pour bien englober le flux de fumée. Elle fonctionne sans bonbonne de CO2 et est homologuée dans toutes les positions. La gamme UV propose des LEDs situées dans le vrai spectre UV de 350 nm. Six modèles sont disponibles avec divers angles et puissances. ■