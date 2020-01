JTSE2019 – APG

Les enceintes deux voies passives compactes de la série iX étaient exposées en avant-première sur le stand APG. Destinées à l’installation, elles sont munies de transducteurs coaxiaux de 5”, 6”, 8” ou 12” selon le modèle, pour une directivité conique de 120° ou 110° selon le cas. Les niveaux de pression sonore maxi sont élevés (entre 124 et 130 dB SPL), et les connecteurs sont de type Speakon ou Phoenix. Transformateur 70/100 V et peinture personnalisée en option. ■