JTSE2019 – AYRTON

Ayrton présente son premier beam, le Karif (à gauche) . Propulsé par 280 W de LED, il sort 15 000 lumens entre 3 et 45°. Plus que complet, pesant 19 kg, il dispose de la rotation infinie du pan, deux roues de gobos (39 fixes et neuf rotatifs), deux frosts, quatre prismes, une roue d’animation et une trichromie CMY. Le Huracan X (à droite) développe 5 0000 lumens avec 1000 W de LEDs. C’est un spot complet, avec couteaux, gobos, roue d’animation, hexachromie CMY, CTO, CTB et CTP, qui disposera bientôt d’une version longue portée avec un zoom plus serré. ■