JTSE2019 – CAMEO

Chez Cameo étaient présentés la Cameo Opus X Profile (photo), une lyre spot à LED de 750 W avec une trichromie et des couteaux, pour un zoom de 6 à 48° ; l’Evos W7, un wash de 19 LEDs de 40 W avec une gestion pixel par pixel ; le Fresnel S2, qui évolue en version PO (Pole Operated) pour gérer les pan, tilt et zoom à distance avec une perche ; la série Zenith P100 de 125 W et P200 de 240 W, projecteurs LED blanc chaud et ambre avec une grille rétro ; et, enfin, un Par LED sur batterie, le Drop, avec quatre LEDs de 15 W sur lyre Wireless, angle de 18°, et deux filtres livrés pour 25 et 40°. ■