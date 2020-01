JTSE2019 – CLAIR BROTHERS

Pour sa première présentation en France, la marque Clair Brothers, distribuée par le prestataire toulousain Audio Concept, a exposé la gamme de line array coaxiale trois voies, qui ajoute à l’existant C8 les modèles C10 et C12 et se complète par le sub bass CS18M (amplification PLM10K et 20K). Dominique Maurel (à droite sur la photo) a scindé Audio Concept en deux entités distinctes (location et distribution exclusive), avec le support technique d’une figure bien connue dans le live, Vincent « Vinnie » Perreux (au centre). ■