JTSE2019 – CLAY PAKY

Le Sharpy Plus se pare d’un manteau de pluie et devient alors le Sharpy Plus Aqua. Ce projecteur dispose des mêmes caractéristiques que son jumeau d’intérieur : lampe de 330 W, zoom 3°-36°, trichromie CMY, gobos, roue de couleur, deux prismes, roue d’animation, le tout en IP 65, étanche à la poussière et aux projections d’eau. Cette protection intégrale le rend autonome sur tous les chantiers, tout en lui faisant prendre 10 cm en hauteur et 15 kg. ■