JTSE2019 – COEMAR

Chez Coemar, l’Otello (photo) nous est présenté. C’est un fresnel motorisé 10-83° en version full spectrum six couleurs, ou 14-81° en Vari White de 2 800 à 6 500 K Ensuite, le SoftLite LED, flood de 250 W en version Tungsten, Vari White et RGBW avec blanc chaud. Coemar présente également le kit de relamping Relite, module de LED qui vient remplacer une lampe de 1 ou 2 kW, juste en le fixant à la place d’une lampe G22. Il existe en tungstène ou lumière du jour et sera bientôt adaptable à tous les projecteurs. ■