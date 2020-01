JTSE2019 – DAP AUDIO

En 3U, le mixeur numérique GIG-143 TAB gère 14 canaux audio (huit entrées micro/ligne sur combo et trois ligne stéréo sur jack TRS) avec quatre départs aux, EQ quatre bandes, compresseur et noise gate. Les deux sorties analogiques bénéficient d’un compresseur et d’un égaliseur graphique 31 bandes, et six DCA sont disponibles. L’interface utilisateur est simple et directe, avec de « vrais » faders, des touches dédiées et un écran OLED. ■