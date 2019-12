JTSE2019 – d&b

Avec la Série A, d&b introduit le concept d’Augmented Array, qui combine des angles de couplage variables, deux approches d’optimisation électronique et une conception sophistiquée du guide d’ondes. Avec les accessoires appropriés, quatre enceintes peuvent être accrochées en mode vertical ou horizontal. Les angles de couplage variables entre enceintes adjacentes peuvent être réglés de -10 à +10° par pas de 5°. Elles ont en commun une conception passive à deux voies avec chambre de compression à embouchure de 1,4” et diaphragme de 3” montée sur un guide d’ondes pour les aigus et deux haut-parleurs en néodyme de 10” pour les graves. ■