JTSE2019 – DTS

L’Alchemy 3 vient reprendre les mêmes fonctions que sa grande sœur l’Alchemy 5.

Ce fresnel motorisé silencieux offre 6 600 lumens, un moteur LED de six couleurs, une température de couleur de variable et 100 macros de gélatines virtuelles calibrées pour reproduire le rendu caractéristique de celles-ci sur des lampes de 1 800 à 10 000 K Elle dispose d’une banane rotative à l’infini, et le zoom, de 14 à 45°, déplace sa casquette pour masquer la source continuellement. ■