JTSE2019 – DYNACORD

Les amplificateurs de la série TGX sont des modèles quatre canaux 2U avec Dante de forte puissance, prévus pour le live. Deux versions sont disponibles : TGX10 et TGX20, développant respectivement 4 x 2 500 W et 4 x 5 000 W sur 4 ohms. Le processeur intégré travaille en 96 kHz, se gérant depuis l’écran tactile en face avant, avec filtres FIR et librairie de presets. Le suivi et la programmation s’effectuent à distance via les logiciels Sonicue et Iris-Net. ■