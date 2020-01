JTSE2019 – ELATION

Elation sort l’Obsidian NX2 (photo) . Cette console compacte, sous logiciel Onyx, dispose d’un écran full HD multitouch intégré et débloque 64 univers, dont quatre physiques, extensibles à 256 via un dongle optionnel. Elle accepte le MIDI et le Timecode. Best audio va en proposer des formations en partenariat avec Oliverdy Formation. Suivra la NX4, plus grande, avec deux rangées de faders supplémentaires. La gamme de lyres Fuse s’étoffe avec un profile, un spot et un wash. Une gamme en 300 W LED avec un IRC de 92 entre 9 000 et 14 000 lumens. ■