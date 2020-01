A l’occasion de ces JTSE, ESL a proposé un nouveau c a t a l o g u e , essentiellement axé sur ses solutions lumière et contrôle. Vous y retrouverez en détail les dernières nouveautés des marques Chroma-Q, DTS, Prolights, Artistic Licence, LSC, Madrix, Vista BY Chroma-Q, Visual Productions et Wysiwyg. ■

Egalement disponible en téléchargement sur : www.esl-france.com