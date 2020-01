JTSE2019 – ETC

Le SolaHyBeam 3000 vient rejoindre ses petits frères 1000 et 2000 dans la gamme High End. Une machine à tout faire avec son moteur de 750 W de LEDs blanches, développant 38 000 lumens, un zoom 3-55°, des couteaux rotatifs à 45° dans les deux sens, un module CMYA, trois prismes, trois frosts, le tout sortant par une lentille de 210 mm. Egalement chez High End, les SolaPix 7-19 (photo) et bientôt 37. Des washs à LED de 40 W RGBW avec des collimateurs en nid-d’abeille, contrôlables pixel par pixel, et un zoom de 4,5 à 60°. ■