JTSE2019 – EVOLITE

MSC présente la gamme laser Infinium, de 2 à 100 W RGB, disponibles en stock jusqu’à 25 W. Côté lyres, l’Evolite Hybrid 17R, beam wash spot de 350 W, avec une TC de 8 000 K un zoom 4,8-45°, deux prismes, 20 gobos…, les Lyres LED Evo Spot 60, 120, 180 et 250 W, avec mode totem et équipées en Wireless. Le beam 7R, plus compact qu’un 5R, avec deux prismes et dégageant 160 000 lux à 10 m, et l’Evo Beam 100 LED (photo) , très compact, équivalent à un 2R, zoom de 4° et 83 000 lux à 3 m. ■