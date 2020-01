JTSE2019 – FBT

L’enceinte line array active Muse 210 LA (photo) intègre deux boomers de 10” (bobine 4”) montés en Bass-reflex, avec un amplificateur de 600 W RMS et deux tweeters à compression à sortie 1” (300 W RMS d’amplification). Le guide d’ondes assure une directivité de 90 x 10°, et la réponse en fréquence s’étend de 55 Hz à 20 kHz, pour une pression maximale de 155 dB SPL. Le sub actif Mitus 218 SA possède deux boomers de 46 cm, descendant jusqu’à 30 Hz, avec une puissance de 2 000 W RMS, soit 145 dB SPL. ■