JTSE2019 – JBL

L’enceinte amplifiée portable sur batterie tout en un Eon One Compact de JBL ne pèse que 8 kg et, avec 112 dB de sortie, affiche le niveau sonore le plus élevé de sa catégorie. Elle intègre un mélangeur quatre canaux avec connexion Bluetooth, EQ, réverbe, délai, chorus, connectique pour micros par combos jack/XLR, mini-jack 3,5 mm et USB. Sur batterie, on dispose d’une autonomie de douze heures. Eon One Compact fonctionne en mode vertical (sono de façade) ou horizontal (retour). Deux enceintes constituent une diffusion stéréo de qualité. ■