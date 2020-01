JTSE2019 – ODIN

Les enceintes biamplifiées SF-12A et SF-15A sont conçues pour les applications de sidefill, en complément d’un line array. Equipées de transducteurs Celestion, elles disposent d’un amplificateur de 350 W de classe D pour le boomer, de 130 W de classe AB pour le tweeter à compression (bobine 1,75”, sortie 1”). Le DSP intégré travaille en 48 kHz, 24 bits, et offre neuf presets fixes et un utilisateur. Le niveau maximal de la SF-12A est de 128 dB SPL, pour une réponse en fréquence s’étendant de 60 Hz à 19 kHz. ■