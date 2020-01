JTSE2019 – POWERSOFT

Le modèle Mezzo, destiné aux installations fixes, ne mesure qu’une demi-largeur de rack et 1U. Il se décline en huit versions, deux ou quatre canaux, avec ou sans port Dante, offrant une puissance totale allant de 320 W sans ventilateur (322A/AD et 324A/ AD) à 600 W avec ventilateur (602A/ AD et 604A/AD), librement assignable entre les canaux (mode Power Sharing). Les sorties sont compatibles basse impédance (2, 4, 8 ou 16 ohms) ou lignes 100, 70 ou 25 V. Les paramètres se contrôlent via le logiciel Armonia de la marque. ■