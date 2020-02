JTSE2019 – RIEDEL

Au-delà du théâtre, par exemple, le système d’intercom HF numérique Dect Bolero est de plus en plus utilisé en événementiel. Il fonctionne aussi bien en mode « standalone » qu’avec une matrice, et chaque antenne gère jusqu’à 10 boîtiers à six touches. Le panneau d’interface multifonction RSP1232HL rassemble 32 labels, avec leurs touches Hybrid Lever très appréciées, et de nouvelles licences logicielles permettent de l’utiliser en monitoring audio AES67 ou en panneau de contrôle NMOS. ■