JTSE2022 – AFX-Light

Proposé en unité de surface de base de 3 m x 3 m, ce qui représente 25 dalles de 60 x 60 cm, Crazy-Dancefloor est un plancher à LEDs extensible. Une alimentation et un contrôleur peuvent gérer jusqu’à 64 dalles ; il suffit ensuite de multiplier les éléments. L’aspect remarquable du produit est le contact énergie et données via des aimants, ce qui évite toute dégradation des liaisons, la source de panne habituelle de ce type de matériel. ■