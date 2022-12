JTSE2022 – Altair

Un système d’intercom filaire sur IP chez Altair, l’IPF-316. Proposé à un prix abordable, il est doté de 32 canaux et gère jusqu’à 128 utilisateurs et 128 groupes. Les beltpacks utilisateur, alimentés en PoE, gèrent jusqu’à six canaux d’intercom, intègrent un haut-parleur et un micro. Le boîtier Partyline IPX-301 assure la connexion avec les systèmes deux fils et quatre fils. ■

