Sortie en janvier 2022, la dalle plafond ATND 1061, Dante ou non, offre une sortie mono mixée de six canaux munis de faisceaux dynamiques. On note les fonctions Auto/Mute et le gain sharing de chaque faisceau. Son design discret l’oriente vers la rénovation. Elle est livrée avec des accessoires d’intégration en faux plafond 600 x 600 mm. ■