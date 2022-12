JTSE2022 – CFPTS

La filière CFASVA

Le CFA spectacle vivant et audiovisuel (INA/CFPTS) cesse. Le CFPTS poursuit uniquement l’activité Spectacle vivant et reprend toute la formation initiale et continue. Le CFPTS se félicite du grand succès de la formation Violence Harcèlement Sexuel Sexisme (VHSS) dédiée métiers du spectacle. Le centre de formation annonce le renforcement des formations avec leurs partenaires technologiques et industriels sur des formations outils : L-Acoustics, Amadeus et Agora. ■