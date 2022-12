JTSE2022 – Chauvet

L’Ovation Rêve E-3 IP, ci-dessous, est un luminaire à LEDs pratiquement silencieux et IP65. Parfait pour les applications de studio, de théâtre et de cinéma, à l’intérieur comme à l’extérieur, il est doté d’une source capable de produire des couleurs à spectre complet et des blancs variables. L’Ovation Rêve E-3 IP est flicker free, dispose d’un ajustement du vert et d’une simulation tungstène. ■