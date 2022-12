JTSE2022 – Chromateq

Contrôle mural

Cette surface tactile multifonctionnelle intuitive permet un contrôle avancé de l’éclairage installé. Disponible en version 512 ou 2 × 512 canaux, le Touch permet d’agir, via sa surface tactile en verre, sur cinq zones. On choisit les couleurs, la température de couleur, l’intensité lumineuse… Il est aussi possible de restituer des shows lumineux préprogrammés. ■